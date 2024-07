Reprodução Instagram/ TV Globo Camila Moura e Lucas Buda

A professora e influenciadora Camila Moura, de 30 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (1º) para contar aos seguidores que tomou uma providência em relação aos próprios documentos: ela resolveu tirar o sobrenome de Lucas Henrique Ferreira, o Buda, de suas documentações.





"E hoje foi dia de resolver burocracias. Como vocês sabem, disse há muitos meses que iria tirar o Ferreira do meu nome e tirei. Agora, estou com todo orgulho do mundo arrumando meus documentos e colocando meu nome de solteira", destacou, por meio dos stories do Instagram.





A mudança nas documentações de Camila vem após o conturbado divórcio com Lucas Buda, ex-participante do "Big Brother Brasil 2024". O casamento foi terminado por Moura enquanto o ex-BBB estava confinado no reality global apresentado por Tadeu Schmidt.





A influenciadora optou por colocar um fim na relação por conta das atitudes do então marido durante a estadia no programa da Globo. Isso porque ele passou a se aproximar de Giovanna Pitel, outra ex-sister. A aproximação também foi marcada por elogios, carícias e cantadas, o que foi interpretado por Camila Moura como uma "traição".





Em junho, ela se mudou de apartamento e explicou aos seguidores sobre a divisão de bens do ex-casal. "Não quis nada de lá, e nós fizemos um acordo na divisão de bens sobre quem iria ficar com o que, ele ficou com o apartamento e com as coisas de lá", pontuou à época.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp