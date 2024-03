Reprodução BBB 24: Lucas Buda comenta corpo de Pitel e causa revolta na esposa

A relação de Lucas Buda e Pitel está estreitando cada vez mais! Nesta segunda-feira (4), o professor confessou para a alagoana que a olhou de biquíni pelo monitor do quarto do líder. A atitude do brother confinado causou ainda mais revolta em Camila Moura, esposa dele há oito anos.

Nesta tarde, Lucas Buda e Giovanna Pitel tiveram um momento a dois na piscina do "BBB 24". Antes disso, ele estava observando a sister de biquíni pelo monitor do quarto do líder, onde os participantes têm acesso a algumas câmeras da casa.

Na área externa, ele contou para Pitel que a observou após utilizar um card no quarto do líder. "Ficou um minuto e meio mostrando você, mostrando sua bunda de todos os ângulos!", revelou.

Pitel riu da situação e apontou: "Ai, eu não queria saber dessa informação". Apesar disso, ela o questionou se estava bonita na gravação.

"Você tava bonita", disse o professor. "Obrigada", respondeu Pitel.

buda: “ficou 1 minuto e meio mostrando você, mostrando sua bunda de todos os ângulos..”

pitel: “ai eu não queria saber dessa informação, que coisa horrorosa..”



MAS GENTE????? BUDA ESQUECEU REAL QUE É CASADO KKKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/y18umBpdG1 — @zoe zalewski ͏ ͏ ͏ (@zoelews) March 4, 2024

Fora do confinamento, a situação gerou ainda mais revolta em Camila Moura, esposa de Lucas Buda há oito anos.

"Olha quanto mais tempo passa mais me assusto!! Tá bonito de mais de ver calabreso 👏👏 se não estivesse em rede nacional iam me colocar de doida em, como sempre colocam as mulheres!", publicou a professora no X, antigo Twitter.

Pitel perguntando para Buda se ela está bonita na câmara: "Eu to bonita na câmera?" #BBB24 pic.twitter.com/Hf4yt4wx2q — GOSSIP BRASIL (@forumgossipbr) March 4, 2024