Reprodução/ YouTube Evelyn Regly expõe ex-BBB: 'Insuportável com todo mundo'

Na última quarta-feira (2), a influenciadora Evelyn Regly revelou, no podcast dela, que teve uma experiência ruim com uma ex-BBB. Ela não revelou o nome da ex-participante do reality, mas contou que ela entrou "canceladíssima" na edição.



“Ela era insuportável com todo mundo. Eu fiz um evento com ela, e ela foi insuportável com o contratante, que estava pagando o cachê dela. Imagina o que ela não fez com as pessoas do evento. E aí foi pro BBB: canceladíssima”, contou a influencer.

Evelyn Regly conversava com Patrícia Ramos, que apresentou do "Rede BBB" deste ano, e afirmou que a ex-BBB não era da mesma edição da apresentadora. “Na hora de fazer o Rede BBB não era você [Patrícia]. Eu duvido se fosse você, tu não ia dar umas cutucadas nela”, brincou ela.















