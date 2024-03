Reprodução/Instagram BBB 24: Pitel provoca Buda: 'Presta atenção demais em mim'

Pitel aproveitou uma conversa com Lucas Buda para provocar o brother sobre a relação deles. O capoeirista teme que tenha acabado com o casamento devido aos sentimentos pela sister.

No quarto Gnomo, a assistente social conversava com Giovanna e comentou que vai "de oitcho e oitchenta mucho rápido". Lucas, então, repetiu a fala da aliada.





"Pegou a sequência do 'tche' e foi, oitcho e oitchenta mucho rápido", disse ele.

Na sequência, Pitel provocou: "Tá vendo que tu presta atenção demais no que eu faço? É um problema, sabia? Depois tá aí enrolado", declarou ela.

Vale lembrar que Camila Moura terminou o casamento após ficar revoltada com o flerte entre o capoeirista e a sister Giovanna Pitel.

Lucas vem chamando atenção com a relação com Pitel. O brother chegou a dedicar a canção "Baiana", de Emicida, para a sister, apontando que ela o "bagunçou". Na festa de quarta-feira (20), os dois chegaram a ficar bem perto, mas sem beijo.

