Instagram Lucas Buda e a nova affair, Nina Capelly

Pelo jeito, a fila andou para o ex-BBB Lucas Buda! Nesta sexta-feira (3), a cantora de funk Nina Capelly confirmou que engatou um affair com o ex-brother. A funkeira é prima de MC Binn, ex-colega de confinamento e aliado de Buda no "BBB 24".



Em entrevista à revista Quem, a cantora afirmou: "A gente está se conhecendo, sim. Eu estou apaixonada. Já que é para falar a verdade, eu estou falando". Segundo ela, o romance com o ex-brother começou há duas semanas, classificando como "encontro de almas".

"Foi um encontro de almas. A pessoa dele, o jeito que ele me tratou, a humildade dele, isso foi o que eu me fez se apaixonar por ele e querer ficar com ele", afirmou Nina.

O casal estaria se encontrando em São Paulo semanalmente. A relação dos dois era um segredo, sendo escondido inclusive de Binn, que descobriu sobre o affair através das redes sociais nesta sexta-feira. A funkeira diz que enviou um vídeo com Buda a uma amiga, e acordou com todos sabendo sobre estar saindo com o ex-BBB.

A funkeira é categórica em dizer que Buda não é seu namorado, mas sim um ficante fixo.

Camila Moura, ex-mulher do participante, decidiu colocar um fim na relação após o comportamento do então marido no “BBB”. O capoeirista deu algumas cantadas na também já eliminada Giovanna Pitel e trocou carinhos com a ex-sister. A aproximação entre eles resultou no divórcio.

