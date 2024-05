Reprodução/Instagram Ex-BBB Lucas Buda e familiares são assaltados no Rio de Janeiro

Lucas Buda e familiares foram assaltados na madrugada deste domingo (26) no Rio de Janeiro. A equipe do influenciador explicou o ocorrido nas redes sociais.

De acordo com a nota divulgada, o crime aconteceu enquanto eles voltavam para casa após um evento.

"Buda e seus familiares foram assaltados hoje, por volta das 2h50, retornando para casa após agenda de eventos", disseram.

A equipe afirmou que ninguém ficou ferido após o assalto. "Levaram telefones, documentos e outros itens pessoais, mas estão todos fisicamente bem. Já estamos registrando BO. Ignorem mensagem e/ou ligação estranha vinda do Buda. Qualquer coisa, estamos por aqui", completaram.

Na noite de sábado (25), Lucas Buda esteve presente no festival Doce Maravilha, no Jockey Club.





