Camila Moura, de 30 anos, usou as redes sociais no último domingo (16) para detalhar o fim do relacionamento com Lucas Henrique, de 29, popularmente conhecido como Buda. A nova influenciadora, inclusive, revelou como se deu a divisão de bens do ex-casal.





Antes de se divorciar de Lucas, Camila morava em um apartamento que comprou com o então marido. De mudança para São Paulo, Moura contou que o ex-BBB ficou com o antigo apartamento, mas enfatizou que ele devolveria as quantias que ela investiu no imóvel.





"Não quis nada de lá e nós fizemos um acordo na divisão de bens sobre quem iria ficar com o que. Ele ficou com o apartamento e com as coisas de lá", pontuou ela, que se separou do capoeirista após as cantadas e investidas dele em Giovanna Pitel, outra ex-sister do "BBB 24".





A influenciadora ainda contou aos seguidores sobre como tem superado a relação com o ex, que foi exposta nacionalmente por conta da entrada dele no reality da Rede Globo. "Terapia, de verdade, e não ver os Stories do ex. Ajuda muito", afirmou.

