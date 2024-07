Reprodução Instagram Luciana Gimenez

A apresentadora Luciana Gimenez , de 54 anos, surpreendeu o público na última terça-feira (2), quando participou do “Surubaum” e fez revelações picantes sobre a vida sexual. Uma delas foi em relação ao lugar mais inusitado em que chegou a transar.



“Foi no avião e eu tenho certeza que a comissária sabe o que está acontecendo, não fala nada e finge que não viu. Foi ótimo”, afirmou ela no programa apresentado pelo casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.



Segundo Gimenez, o ato teria ocorrido duas vezes: no assento e também no banheiro. “Já teve no assento, caminha, beleza, tem que ficar muda, quieta. E já teve no banheiro, mas é mais complicado porque é menor”, acrescentou.



Ao decorrer da atração, Luciana ainda relembrou de um episódio em que publicou um nude nas redes sociais sem querer. “Eu, que nunca posei pelada, achei que estava mandando para um ex e, juro por Deus, quando vi o negócio carregando, eu desliguei o celular”, relembrou ela, que disse ter apagado a foto nua logo após ter postado.

