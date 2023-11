Reprodução/Instagram Ex-BBBs Cezar Black e Key Alves

Key Alves , ex-jogadora de vôlei, influenciadora e empresária, usou as redes sociais nesta quinta-feira (23) para demonstrar apoio a Cezar Black, atual peão de “A Fazenda 15” . Isso porque o participante do reality vem recebendo constantes críticas de internautas devido à conduta no reality. Ontem (22), quando Lucas, principal rival de Black, desistiu da competição , as reprovações aumentaram.



“Cezar Black, sempre serei sua amiga. Te amo. Black não está errado, opinião minha. Se estivesse, eu falaria! Não passo pano para erro de amigo, não. Mas ele errou onde? Não entendi! Descontrole a ponto de partir para cima de alguém, isso, sim, é errado”, escreveu ela através do X, antigo Twitter.



A publicação de Key em defesa ao enfermeiro vem em meio à vitória dele na prova do fazendeiro e à desistência de Lucas Souza do reality rural . O último acontecimento tem sido associado pelos internautas como “culpa” de Black, já que, nos últimos dias, eles protagonizaram embates.



Nas discussões de Cezar e Lucas, questões externas foram trazidas para “A Fazenda 15”. Outros participantes e ninjas da Record interferiram nos embates , para evitar que eles se agredissem. Ao decorrer das tretas, o nome de Jojo Todynho, ex-esposa de Souza, também foi citado e ela optou por se pronunciar e expor o motivo que causou o divórcio . Por isso, as polêmicas são vistas dentro e fora da competição.

