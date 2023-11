Curso de carisma

Antes de entrar no reality, Lucas Souza recorreu a um curso de carisma por oito meses, comandado pelo coach "El Professor". A estratégia para o reality foi exposto pelo colunista do iG Kadu Brandão. O ex de Jojo Todynho teria apreendido técnicas de persuasão, dicção e postura voltado para falar em público.