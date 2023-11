Reprodução/Record A Fazenda 15: Lucas parte para cima de Black e ninjas interrompem roça

A roça desta terça-feira (21) iniciou com uma confusão descontrolada! Após a fazendeira Jaquelline Grohalski votar em Cezar Black, o enfermeiro, em sua réplica, expôs que Lucas Souza teria se aproximado de Jojo Todynho por fama e dinheiro.

Na justificativa do voto, a namorada de Lucas Souza apontou que Cezar Black teria agido por conveniência após ela ter se tornado fazendeira. Além disso, ela apontou que o peão seria hipócrita e soberbo.

"Como sempre, ela distorce completamente os fatos. A meu ver, a única conversa que você participou foi a conversa de ontem, na qual você quebrou os móveis da cara, seu namorado se descontrolou ao ouvir a verdade e cuspiu na minha cara, ameaçou me quebrar na porrada", iniciou.

"Vocês falam muito sobre trazer coisa de fora, eu trouxe de coisas de dentro da casa. Ontem, Lucas veio pra cima de mim com toda agressividade quando falei sober a verdade e a hipocrisia veio à tona: trazer foto da ex mulher com qual o Brasil sabe que não tem uma boa relação, processou várias vezes e tentou usar a imagem dela de forma perversa, a qual ela não autorizou. [...] Hoje foi dito uma verdade que você tinha tanto medo de ser dita".

Na última segunda-feira (20), Kally Fonseca confidenciou ao par romântico que Lucas teria dito a ela que ele havia se envolvido com Jojo por fama e dinheiro. A conversa teria acontecido antes do confinamento e estava sendo tratada como segredo dos peões.

🚨 APÓS CEZAR EXPOR O SEGREDO QUE KALLY CONTOU À ELE, LUCAS PARTIU PRA CIMA DELE! pic.twitter.com/DIhOQ5RaO8 — Dantas (@Dantinhas) November 22, 2023