Reprodução/Record 'A Fazenda 15': Cezar Black vence prova do fazendeiro e deixa roça

Fazendeiro definido! Cezar Black é o vencedor desta semana. A prova dessa quarta-feira (22) foi uma dinâmica de memória, onde os peões tinham que decorar produtos do patrocinador que estavam em promoção. Vencia quem conquistasse mais pontos após a 4ª rodada.

Alicia X, Cezar Black e Shayan foram os peões que participaram da dinâmica que livraria um da roça. André Gonçalves foi vetado por Radamés e não pôde disputar a prova.

Quem garantiu o cargo mais disputado foi Cezar Black, após somar 1600 pontos. Sendo assim, Shayan e Alicia X estão oficialmente na roça, junto com André Gonçalves.

Cezar Black vence a #ProvaDoFazendeiro e vai mandar no cercado 🤠 pic.twitter.com/3MhEfOuMPO — A Fazenda (@afazendarecord) November 23, 2023





Relembre a formação da roça:

A fazendeira Jaquelline indicou o enfermeiro Cezar Black

Shayan foi o mais votado da casa, somando 7 votos.

O iraniano puxou André Gonçalves da baia.

Radamés foi o esquecido do Resta Um e vetou André da prova do fazendeiro

Após a utilização da chama branca, Lily Nobre trocou Radamés e Alicia X de lugar. A peoa migrou para o quarto banco da roça.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.