A polêmica de Cezar Black e Lucas Souza segue repercutindo fora de "A Fazenda 15". O embate entre os peões começou após o ex-BBB falar de uma foto que o influenciador trouxe para o reality, em que aparece com ex-esposa, Jojo Todynho . Após a repercussão do caso na web, Gustavo Marsengo saiu em defesa do enfermeiro, que integrou o "BBB 23".





No X, antigo Twitter, o ex-brother do "BBB 22" questionou as críticas que Black recebeu apenas por trazer à tona a questão da foto. "Queria entender uma coisa. Por que as falas do Black são jogo baixo? Ele só perguntou o porquê do Lucas ter levado a fotografia da ex. O cara explode daquele jeito?", ponderou.

"Fala sério, galera. Vocês caem em cada uma. Principalmente a mulherada. Muitas de vocês merecem os maridos bostas que tem. P*ta que pariu", completou o noivo de Laís Caldas . Veja abaixo a postagem na íntegra:

Outros famosos fora do reality também já comentaram a polêmica de Black e Lucas. Jojo Todynho, envolvida na confusão, expôs alguns "podres" do ex-marido e o acusou de traição. Liziane Guiterrez, ex-affair do influenciador, ainda disse ter sido ameaçada pelo advogado de Souza .

