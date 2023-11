Reprodução/Record Lucas Souza

A edição desta quarta-feira (22) exibiu o momento em que Lucas Souza se despede de "A Fazenda 15". Nos últimos dias, ele e o enfermeiro Cezar Black protagonizaram conflitos generalizados após o militar da reserva ser acusado de ter falado para Kally que se envolveu com a influenciadora Jojo Todynho por fama e dinheiro.

"Fala, pessoal do Brasil! Estou passando aqui, com dor no coração, mas por certo momento com sentimento de missão cumprida. Estou desistindo da Fazenda. Esse jogo chegou a um ponto que não está sendo saudável. Chegou ao ponto que não quero me desestabilizar como venho me desestabilizando. Preciso pensar na minha saúde mental e estou cansado dessas mentiras que vêm sendo levantadas contra mim. Estou saindo realizado, foi uma experiência maravilhosa, mas estou grato por tudo. Obrigado, Brasil, por ter me permitido voltar de três Roças. Obrigado!".

O peão ainda retornou para a sede, onde estava a namorada Jaquelline, para se despedir de longe e dizer que a ama.

