Roça formada após VAR

A desistência de Lucas Souza não influenciou o cronograma da semana e Cezar Black conseguiu escapar da roça ao vencer a prova do fazendeiro. A vitória foi marcada pelo uso do "VAR", que confirmou que o ex-BBB não descumpriu as regras para garantir o chapéu. Disputam a berlinda Alicia X, André Gonçalves e Shayan Haghbin. Vote na enquete do iG Gente e veja quem deve sair do programa: