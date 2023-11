Reprodução Rachel Sheherazade exalta Lucas Souza após desistência: 'Vencedor'

A jornalista Rachel Sheherazade comentou a desistência do ex-colega de confinamento Lucas Souza, que pediu para deixar a competição de "A Fazenda 15" nesta quarta-feira (22). Através do Instagram, ela exaltou o peão por priorizar a saúde mental e destacou que ele saiu vencedor.

"Eu acho que o Lucas realmente chegou ao limite dele. Todo mundo tem o seu, né?A gente não pode nunca julgar a atitude do Lucas como uma atitude covarde, jamais. O Lucas, pelo contrário, foi um gigante, foi um gigante de bravura, de gentileza, de lealdade para com os seus. Dentro do jogo, o Lucas foi um gigante e daí o favoritismo dele", iniciou.

Rachel relembrou uma conversa em que Lucas revelou os dois objetivos dele com a participação em "A Fazenda 15". Além do prêmio de R$ 1,5 milhão, ele queria mostrar outro um lado da personalidade dele, sem ser o do relacionamento polêmico com Jojo Todynho.

"Ele buscava reconstruir a sua imagem e mostrar um Lucas que pouca gente conhecia. Então, sob esse aspecto em particular, ele é um vencedor", apontou.

Rachel ainda afirmou que entrou em "A Fazenda 15" não sabendo quem Lucas era e que a convivência no reality mostrou que o ex-peão "era um menino corajoso, gentil, educado e batalhador".

"A saúde mental era muito mais preciosa do que esse prêmio e foi por isso que ele deixou o programa. Não foi por covardia! Ele sai do show aplaudido por todos aqueles que passaram a amá-lo apesar de seu passado!", completou.

EU TO EMOCIONADA QUE CORAÇÃO LINDO VOCÊ TEM RACHEL SHEHERAZADE pic.twitter.com/1IeD2wKqxA — mica (@jonesdaisyx) November 23, 2023









