Reprodução/Instagram Key Alves é exposta pela irmã e web acusa armação de marketing

Nesta terça-feira (17) vazou um áudio de Keyt Alves afirmando que a irmã, Key Alves, comprou milhões de seguidores no Instagram.

Na gravação, a jogadora de vôlei afirma que a maioria dos números da ex-BBB na rede social foram comprados por ela.





"Eu sempre falei pra ela: 'mano, para de viver nesse mundo de ilusão'. Cara, se fossem 12 milhões de seguidores reais, seria outra história, a gente estaria em outro patamar, não são, a maioria ali ela comprou, tanto é que ela só entrou no Big Brother por ser a jogadora de vôlei com mais seguidores do mundo, mas será que são reais? Não são", disse.

E completou criticando a postura de Key. "A gente sabe disso, só que a gente vendeu essa imagem dela, mas a gente tem que entender, que uma hora ou outra isso ia cair, como, por exemplo, os negócios da rifa, ela deve ter ali uns 100 mil que é verdadeiro, mas não tem 12 milhões, entendeu? Então eu sou muito realista, e a Key hoje vive nesse mundo de fada dela ai".

Nas redes sociais, os internautas acusaram as irmãs de armação de marketing, já que Key está lançando a sua marca de perfumes nesta terça-feira.

"Tudo isso pra tentar divulgar o lançamento do perfume dela", disse um; "Nem marketing elas sabem fazer gente", criticou outro; "Vocês acham isso espontâneo? Tá mais para armação, toda semana essa mulher em página de fofoca, e isso nem é novidade mais dos seguidores", pontuou uma terceira.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: