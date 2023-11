Reprodução/Instagram Lucas Souza e Jojo Todynho

Jojo Todynho , estudante de direito, cantora e apresentadora, usou os stories do Instagram nesta terça-feira (21) para explicar o motivo que resultou no divórcio dela e de Lucas Souza, atual peão de "A Fazenda 15" . Todynho se pronunciou após as discussões do ex-marido e de Cezar Black , que nomearam o nome dela no reality ontem (20).

"Meu casamento com o Lucas acabou porque eu peguei conversa dele com homens. Quando contei isso e fui questionar, ele se descontrolou e falou que ia me colocar como homofóbica na internet. Fiquei com medo e falei 'Cara, como vou contar isso?'. Foi aí que começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar", iniciou.

De acordo com Jojo, Lucas tentou usar os conflitos familiares que ela tem com a mãe para prejudicar a imagem dela. "Lucas quis usar minha mãe para me desmoralizar", contou, "ele sabia que eu tinha meus problemas pessoais com a minha mãe".

Jojo alertou que o término não foi pela conversa de Lucas ser com outros homens, mas pela traição. "A sexualidade dele não me importa. Não foi por isso que fiquei arrasada, foi pela traição. Para mim, é uma traição. Chega e dá o papo. Não quer mais, dá o papo. Não precisa mentir, ocultar nada. Tudo com conversa se resolve. Não tenho preconceito com nada, até porque passo preconceito o tempo todo", salientou Jojo.





A cantora também pontua que ele agrediu o cachorro dela e ainda encontrou drogas dele na própria casa. "Lucas chutou Braddock [o cão de Jojo], está tudo no processo. Eu achei maconha dentro da minha casa. O ex-assessor dele contou que o Lucas perdeu mais de R$10 mil com uma pessoa que fotografou ele na entrada da favela comprando drogas. Esses foram um dos motivos de eu ter colocado ele para fora da minha casa", acrescentou.

Jojo ainda pediu para que os internautas parassem de julgá-la como a vilã "sem saber" o que ela passou. "Lucas me pediu para voltar, eu falei que não iria voltar. Nisso, ele me xingou e foi aí que eu coloquei uma medida protetiva contra ele. Lucas surtava do nada", afirmou.

🚨 Jojo Todynho revelou que o casamento dela com Lucas Souza terminou após ela flagrar ele tendo conversas com homens. pic.twitter.com/SYl4vw8ZrR — PAN (@forumpandlr) November 21, 2023





Acusações falsas

Jojo também expôs que Lucas inventou diversas mentiras sobre ela após ela negar retar o casamento com ele. A funkeira esclarece que não traiu o ex-companheiro, conforme ele havia defendido à época em que o divórcio veio à tona.

"Tentou me desmoralizar, falou que eu tinha envolvimento com coisa errada. Falou da minha avó. (...) Vocês sabem o respeito que tenho pela minha família", lamentou.









