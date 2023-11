Reprodução/Record - 23.11.2023 Alicia X, André Gonçalves e Shayan Haghbin estão na roça em 'A Fazenda 15'





Uma nova roça foi formada nesta quarta-feira (22) em "A Fazenda 15". Cezar Black ganhou a prova do fazendeiro e se salvou da berlinda, que agora é disputada entre Alicia X, André Gonçalves e Shayan Haghbin. O resultado será revelado no programa ao vivo desta quinta-feira (23).





Segundo parcial da enquete do iG Gente, o ator surpreende com a torcida e aparece com ampla diferença de votos entre os roceiros. André segue como o favorito a continuar no jogo, com 89,2% dos votos para ficar.

Já a disputa entre os integrantes do paiol ficou mais acirrada. Enquanto Alicia aparece com 5,9% de chances de continuar no jogo, Shayan tem apenas 4,9% dos votos e pode se tornar o eliminado da semana.

Como a roça foi formada?

Jaquelline Grohalski, fazendeira da semana, indicou Cezar para a primeira vaga da berlinda. Shayan foi o mais votado pela casa e puxou André, da baia, para a terceira posição da roça. Radamés Furlan sobrou no resta um e vetou o ator da prova, antes de escapar da formação pelo poder de Lily Nobre, que o trocou por Alicia na disputa.

Nesta quarta-feira (22), o jogo passou por uma mudança no elenco, pois Lucas Souza desistiu do reality show . A ação do peão não mudou o cronograma no programa da Record e a eliminação da roça entre Alicia, André e Shay acontece nesta semana.

