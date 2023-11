Reprodução/Record - 16.11.2023 Lucas Souza em 'A Fazenda 15'





Lucas Souza desistiu de "A Fazenda 15" nesta quarta-feira (22). A decisão acontece após o peão protagonizar uma polêmica com Cezar Black desde o início da semana, que envolveu Jojo Todynho e opiniões de outros ex-peões na web.





Boatos da desistência começaram a surgir após o influenciador não participar do fim da atividade promovida por um patrocinador nesta tarde. Enquanto o grupo terminava a dinâmica e era confinado ao retornar para a sede, Lucas sumiu das câmeras e gerou preocupação dos aliados, André Gonçalves e Jaquelline Grohalski.

Após o sumiço, todos os peões foram convocados para se reunirem na sala. A produção do reality divulgou um comunicado informando que Lucas optou por livre e espontânea deixar o programa.

🚨VEJA: O anuncio oficial da desistência do Lucas.



pic.twitter.com/PQebxUOqHU — Dantas (@Dantinhas) November 22, 2023





Lucas X Black

O embate iniciou na segunda-feira (20), quando Black mencionou a foto de Lucas com Jojo, que o influenciador levou para o confinamento. Souza se revoltou com o comentário e teve uma grande briga com o rival , que terminou com Jaquelline subindo nele para evitar uma agressão e a ex-BBB até quebrando uma cadeira.

Todynho decidiu se pronunciar e expôs "podres" do peão , revelando que decidiu terminar o casamento após descobrir traições do então marido com outros homens. No relato, a campeã de "A Fazenda 12" ainda citou o uso de drogas do influenciador e afirmou que ele chutou no cachorro dela.

Ex-peões se posicionaram sobre o caso nas redes sociais. Liziane Guitierrez, ex-affair do peão, expôs que foi ameaçada pelo advogado de Lucas e saiu em defesa de Jojo . Deborah Albuquerque defendeu Lucas e chamou Jojo de "biscoiteira" . Cariúcha, integrante da mesma assessoria que Souza, também apoiou o influenciador e criticou Todynho .

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: