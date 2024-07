Reprodução Instagram/ TV Globo Aguinaldo Silva crava qual atriz deveria interpretar Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo'

Único escritor de "Vale Tudo" que está vivo, Aguinaldo Silva rompeu o silêncio acerca de qual artista deveria reencarnar a cruel vilã Odete Roitman na adaptação da novela. O remake é a principal aposta da Rede Globo para 2025, ano em que a emissora completa 60 anos.





Segundo o novelista, a atriz teria que ser Cassia Kis, fora das telinhas desde que interpretou Cidália, personagem de "Travessia", folhetim de Gloria Perez que chegou ao fim em maio de 2023. O autor, que foi demitido da Globo, ainda esclareceu que tinha brincado quando disse que Nany People poderia dar vida à Odete.





As declarações foram dadas em entrevista ao canal "Conexão Entrevista", no YouTube. "Eu acho que a gente não tem, neste momento, atrizes como aquelas atrizes que faziam aquele tipo de personagem. Ainda tem algumas, mas veteranas. A Cassia Kis poderia fazer uma bela Odete Roitman", cravou.





A escolha de Kis surpreendeu parte dos espectadores, já que ela não havia sido cotada até então. Gloria Pires foi alvo de boatos que defendiam a escalação dela para o papel pelo valor de R$ 2 milhões, especulações negadas por ela. Já Fernanda Torres teve o nome apontado pelo "Extra". Na versão original, Odete Roitman ficou a cargo de Beatriz Segall.

