Gloria Pires responde boato de que interpretaria Odete Roitman (Beatriz Segall) em remake da Globo

A atriz Gloria Pires, de 60 anos, veio a público se manifestar sobre os boatos de que estaria cotada para interpretar a vilã Odete Roitman no remake de "Vale Tudo" . A releitura assinada por Manuela Dias, mesma autora de "Amor de Mãe", tem início previsto para 2025, após "Mania de Você", novela que substituirá "Renascer" em setembro.





Na última terça-feira (2), a veterana usou as redes sociais para dizer que sequer foi sondada para interpretar a vilanesca personagem. Desde que a adaptação foi confirmada pela Globo, sites e colunistas de vários veículos apostaram na escalação da artista, que, segundo os boatos, teria pedido R$ 2 milhões pelo trabalho.





"A respeito do suposto convite para que eu interpretasse Odete Roitman na nova versão de 'Vale Tudo'. Esse convite nunca aconteceu. Eu nunca fui sondada e, muito menos, nenhuma quantia foi falada", afirmou ela, que recentemente vivenciou a vilã Irene La Selva em "Terra e Paixão", antecessora de "Renascer".





Na trama original de 1988, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Gloria interpretou a ambiciosa Maria de Fátima, um dos papéis mais marcantes da carreira dela na Globo. A atriz encerrou seu contrato de exclusividade com a emissora em janeiro deste ano e agora passa a trabalhar por obra certa.

