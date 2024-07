Reprodução/Instagram Aguinaldo Silva

O autor de novelas Aguinaldo Silva, agora fora da Rede Globo, comentou algumas questões polêmicas sobre sua estadia na emissora. Dentre os assuntos discutidos pelo escritor, está o motivo pelo qual não escalava o ator Murilo Benício para suas novelas.



O dramaturgo está longe da emissora desde 2020, quando foi demitido após 41 anos. Ele é o responsável por clássicos como: “Roque Santeiro”, “Vale Tudo”, “Senhora do Destino” e “Fina Estampa”. Entretanto, seu último trabalho na Rede Globo foi em 2019, com a novela "O Sétimo Guardião", folhetim esse que foi duramente criticado por especialistas.

O autor afirma que ficou chateado na época com a demissão repentina: "Confesso que fiquei até aliviado quando sai da Globo. A perspectiva de escrever mais uma novela naquele sistema já não me agradava mais”.

O autor também comentou em uma entrevista sua insatisfação com a atuação do ator Murílo Benício: "Tinha um certo incômodo com o jeito de articular as falas do Murilo Benício, tanto que ele não fazia minhas novelas. Nesse aspecto, tinha algo que lembrava o James Dean (1931-1955), que resmungava as palavras meio entre os dentes. Mas não tenho nenhum problema pessoal com o Murilo, tanto que se me perguntarem se trabalharia hoje com ele, digo que sim”, afirma.

