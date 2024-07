Reprodução/Netflix Gabriel Leone como Ayrton Senna em minissérie da Netflix

Protagonizada por Gabriel Leone na pele do aclamado piloto, a minissérie "Senna" ganhou data de estreia para chegar ao catálogo da gigante do streaming. A Netflix anunciou, nesta quinta-feira (18), que a trama será lançada nas telinhas no dia 29 de novembro.





A obra terá seis episódios que vão abordar a carreira de Ayrton. Esta é a primeira produção ficcional sobre a vida do piloto. Os primeiros episódios mostram a ascensão de Senna. Já as sequências finais se encarregam de recontar o trágico acidente que ocasionou sua morte.





Detalhes da vida pessoal de Senna também serão contados na trama. Alguns relacionamentos amorosos do piloto, como o envolvimento com Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu, farão parte do enredo. As atrizes escaladas para dar vida as apresentadoras foram: Pâmela Tomé e Julia Foti.





O elenco conta ainda com os intérpretes: Marco Ricca, Alice Wegmann, Rodrigo Veloso, Susana Ribeiro, Joe Hurst, Arnaud Viard, Hugo Bonemer, Gabriel Louchard, Christian Malheiros, Kaya Scodelario, Patrick Kennedy, Tom Mannion, Camila Márdila, Nicolas Cruz e Mat Mella.

