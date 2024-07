Reprodução/Instagram - 02.01.2024 Maraisa e Fernando Mocó

A cantora Maraisa, que faz dupla sertaneja com a irmã Maiara, voltou a ser assunto da web nesta quinta-feira (18). O motivo? Fãs da artista notaram que ela e o ex-noivo, o empresário Fernando Mocó, voltaram a se seguir nas redes sociais, o que gerou especulações de uma possível reconciliação entre os fãs.





Maraisa, no entanto, não anunciou que havia reatado o relacionamento. Ela e Fernando Mocó anunciaram o fim do noivado na útimo domingo (14), após uma intensa repercussão envolvendo até mesmo os familiares dos então noivos.





"Maraisa confirma o fim do relacionamento com Fernando Mocó. Durante um ano viveram um relacionamento intenso e feliz, mas por motivos que só cabe a eles, chegou ao fim. A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas", dizia a nota enviada à "CNN" pela assessoria da musicista.





O que aconteceu?



O relacionamento de Maraisa e Fernando Mocó passou a ser alvo de rumores de término no dia 10. Isso porque a cantora havia deixado de seguir o empresário. Além disso, a sertaneja surpreendeu os fãs ao arquivar todas as fotos que tinha ao lado do companheiro.





Um dia depois, na última quinta-feira (11), Maiara, irmã de Maraisa, deu uma invertida na irmã durante um show que elas realizavam no interior de Minas Gerais. A ex-cunhada de Fernando Mocó insinuou que o rompimento teria sido motivado por um motivo "pequeno".

"Cada história é uma história, né? Cada pessoa é uma pessoa, e cada um é feliz do jeito que quiser. Só acho que é o seguinte: não dá para desistir de um casamento por picuinha, por coisinha pequena. Não dá", disse ela no show. Já no domingo (14), Maraisa anunciou o fim do noivado.

