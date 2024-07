Reprodução Fernanda Torres, filha de Fernanda Montenegro

Nesta segunda-feira (1º), o nome da atriz Fernanda Torres tomou as redes após ser apontada como a possível intérprete de Odete Roitman no remake da novela "Vale Tudo", que deve estrear em 2024. A vilã do folhetim foi interpretada Beatriz Segall na primeira versão e é considerada uma das maiores vilãs da teledramaturgia brasileira.



A novela, originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, será adaptada por Manuela Dias, autora de "Amor de Mãe". O elenco, no entanto, segue sem nomes definidos, mas alguns atores já estão sendo apontados para a trama principal. Veja:

Taís Araújo está sendo cotada para viver Raquel, papel de Regina Duarte na versão original Reprodução Fernanda Torres e Debora Bloch estariam disputando o papel da vilã Odete Roitman, interpretada originalmente por Beatriz Segall Reprodução Cauã Reymond está sendo cotado para interpretar o vilão César Ribeiro, papel de Carlos Alberto Riccelli Reprodução Bella Campos e Giulia Buscacio passaram pelo teste para interpretar Maria de Fátima, papel de Glória Pires Reprodução Marjorie Estiano foi a escolhida para interpretar Heleninha Roitman, filha alcoólatra de Odete Roitman, interpretada por Renata Sorrah, mas a atriz recusou Reprodução Barbara Paz foi a segunda escolha para interpretar Heleninha, mas a emissora busca uma atriz mais jovem para o papel após a suposta definição de Fernanda Torres como Odete Roitman Reprodução Aline Moraes, Carolina Dieckmann, Grazi Massafera e Sophie Charlotte estariam na disputa pelo papel de Heleninha Roitman Reprodução





