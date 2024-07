Reprodução Instagram - 18.7.2024 Atrizes Sheron Menezzes e Juliana Paes se encontraram no Ceará

Conhecidas por interpretarem mocinhas e vilãs em novelas da Rede Globo, as atrizes Juliana Paes e Sheron Menezzes se encontraram na última quarta-feira (17). As intérpretes estavam em Caucaia, no Ceará.



Paes postou um registro ao lado de Menezzes e se declarou à amiga de profissão: “Te amo”. Em outros registros, Juliana surgia ao lado dos sobrinhos de consideração. “Eu tenho os sobrinhos postiços mais lindos do mundo”, se derreteu.





Juliana Paes está de férias após ter protagonizado o primeiro melodrama nacional da Netflix, a gigante do streaming. Trata-se de “Pedaço de Mim”, que está em primeiro lugar no ranking de produções de língua não inglesa mais vistas na plataforma.



Na trama escrita por Ângela Chaves, a atriz dá vida à Liana, uma mulher que se vê grávida de gêmeos. No entanto, cada bebê é filho de um pai diferente. Um é fruto de seu casamento. Já o outro é resultado de um estupro que ela sofreu pelo irmão da melhor amiga.

Juliana Paes curte piscina em família
Juliana Paes posa de biquíni laranja
Juliana Paes mostra abdômen trincado





