Foto: Marcos Guimarães Nany People

Música, poesia e histórias entrelaçam a conversa de Nany People com a reportagem do iG Gente. Retornando aos palcos com “Nany é Pop!”, a artista detalha a construção do espetáculo, cita as dificuldades enfrentadas diante da homofobia, entrega novas cenas na novela “Fuzuê”, e também relembra a época em que esteve confinada em “A Fazenda”.

Atriz, comediante e cantora, a figura que hoje é conhecida na televisão brasileira nem sempre teve tanto espaço na mídia. Nany sofreu o preconceito já na infância e adolescência, enfrentando barreiras para assumir os lugares de protagonismo.

“Antes da minha transição e de me tornar essa mulher trans, entre os 10 e 18 anos, fiz tratamento com psiquiatra, porque achavam que era um transtorno a minha homossexualidade”, relata Nany, que se descobriu transexual aos 22 anos.

Foto: Marcos Guimarães Nany People



As violências vivenciadas por Nany quando criança e jovem se fazem presentes na contemporaneidade. Segundo o levantamento feito pelo Observatório de Mortes Violentas contra LGBTI+, o Brasil acumulou pelo menos 273 mortes hediondas em 2022. Esse mesmo estudo aponta ainda que a maioria das pessoas mortas é formada por travestis ou transexuais (58%). A média do levantamento realizado é de um morto da comunidade LGBTQIAP+ a cada 32 horas.

Passagem em ‘A Fazenda’, da Record TV

Filmes, novelas e participações em programas de auditório marcam o currículo de Nany People na televisão. O que alguns não lembram é que ela também já integrou “A Fazenda”, reality show da emissora Record.

Em 2010, no terceiro ano da atração dirigida por Rodrigo Carelli, Nany foi uma das peoas. Na época em que os memes ainda não existiam, ou, ao menos, não eram nomeados dessa forma, a artista fez uma participação polêmica e bem humorada. A edição foi vencida por Daniel Bueno, enquanto People foi a quinta eliminada.

Foto: Marcos Guimarães Nany People



“‘A Fazenda’ foi muito importante para mim. Sabe por quê? Me realinhou em um momento da minha vida que eu tinha deixado de ser uma drag e me tornado uma mulher trans, e o público não me lia assim. Um momento da minha vida que eu não era estrela de Belém e nem vaca de presépio”, reflete.

Segundo a ex-peoa, no período em que esteve confinada, quando deixou a atração comandada por Hebe Camargo (1929 - 2012), ela sentiu que “estava perdendo as forças” e “sem classificação”. “Minha trajetória em ‘A Fazenda 3’ vai muito além da briga que tive com a Monique Evans”, brinca.





Sobre o elenco de “A Fazenda 15”, ela declara: “Não sei quem são as pessoas. Juro não sabia nem quem era quem”. Neste ano, além de ex-participantes do “Big Brother Brasil”, o diretor escalou celebridades que integraram outras edições da competição rural. Por isso, Nany foi cogitada para um possível retorno ao reality.

Indagada sobre a possibilidade, Nany não descarta o retorno ao programa, mesmo estando no elenco da novela Fuzuê, da Globo, emissora concorrente da Record.

“Eu nunca digo ‘nunca’. A gente nunca diz nunca, porque talvez o nunca de hoje pode ser a única alternativa de amanhã”, argumenta ela, que também revela não ter sido convidada ainda para o reality musical da Globo, o “The Masked Singer Brasil”: “[O convite] não veio, juro por Deus que não”, diz ela, apontada como mascarada em edições anteriores.

Nova participação em ‘Fuzuê’, da Globo

Reprodução Instagram - 1.11.2023 Nany People, Lilia Cabral e Marina Ruy Barbosa nos bastidores de 'Fuzuê'





Vista na faixa das sete da Rede Globo, Nany adianta ao iG Gente que fará mais participações em “Fuzuê”, novela escrita por Gustavo Reiz, autor estreante na emissora. “Vou gravar ainda, daqui a duas semanas, mais 8 cenas”, antecipa.

Ela contracena com personagens centrais da narrativa, como a vilã Preciosa, defendida por Marina Ruy Barbosa, e a mãe da megera, a doce Bebel, personagem interpretada pela veterana Lília Cabral. As três, inclusive, participaram da última novela de Aguinaldo Silva na emissora: “O Sétimo Guardião” (2019).

Leia também Globo faz mudanças para salvar 'Fuzuê' de fracasso





Vale ressaltar que as novas participações de Nany na trama das sete acontecem em meio ao processo de relançamento da produção. Isso porque, após os índices de audiência seguirem em queda, o setor de teledramaturgia da Globo adotou medidas para reconquistar os espectadores.

Foto: Marcos Guimarães Nany People



Dentre as medidas, estão a conclusão do enredo central sobre o tesouro escondido, a inclusão de novos nomes, retorno de antigos personagens, como Nany, divulgações promocionais de explicação da trama e o apoio de Ricardo Linhares na escrita do folhetim. Este último trabalha como supervisor textual na Globo desde 2012.

Reestreia na indústria cinematográfica nacional

Em relação ao cinema nacional, Nany destaca os próximos passos que pretende dar como atriz. Ela pontua os recentes filmes que participou: “Barraco de Família”; “Um Dia Cinco Estrelas”; “Vai Ter Troco”; e “De repente, Miss!”, que será lançado ainda neste ano, mas sem data de estreia oficial divulgada.

Foto: Moises Pazianoto Nany People fala dos filmes que gravou



Além disso, Nany fala da participação em um longa-metragem com o ator Leandro Hassum. Segundo ela, inicialmente interpretaria uma juíza, porém, por conflitos de agenda, não conseguiria dedicar muito tempo ao projeto e por isso teve o papel adaptado.

“A diretora me queria tanto e eu ia fazer uma juíza, promotora da faculdade de São Francisco. Eu não tinha agenda para tantas diárias, pois ela [diretora] mudou a personagem para eu gravar tudo em uma diária só. Foi melhor do que ter feito a juíza, porque eu fiz uma presidente louca de um fã-clube”, relembra.

‘Nany é Pop’

Dirigido, escrito e protagonizado por Nany People, o espetáculo “Nany é Pop” acontecerá entre os dias 7 e 12 de novembro e tem como tema principal o amor, a partir da perspectiva da atriz ao decorrer dos amores e desamores que vivenciou.

Para compor o musical, ela reitera que misturou diversos gêneros musicais da autoria de vários cantores que compõem o cenário fonográfico brasileiro. Dentre eles, destacam-se: Zezé di Camargo, Roberto Carlos, Fafá de Belém, Rita Lee, Alcione e Chico Buarque.

Foto: Marcos Guimarães Nany People





“O Rio de Janeiro não é só o berço do samba, é o berço da nossa cultura popular. Você anda pelo Rio e anda pela história da MPB. ‘Nany é Pop!’ é um espetáculo tocante que fala de músicas que norteiam sentimentos e relações de muitas pessoas pela vida, até as que estão por vir. Um espetáculo que fala do amor, único sentimento que vai fazer sua vida valer realmente a pena”, defende ela.

Além de tratar assuntos amorosos, o musical terá forte apelo cômico na composição do roteiro — característica da interpretação de Nany. Confira as datas do musical no Rio de Janeiro.

Dia 07/11, terça, às 20h - Teatro Claro Mais

Dia 08/11, quarta, às 20h - Centro Cultural Theophilo Massad

Dia 10/11, sexta, às 20h - Teatro Bangu Shopping

Dia 11/11, sábado, às 20h - Teatro Sesi Firjan Caxias

Dia 12/11, domingo, às 19h30 - Rio Retrô Comedy Club

Nova biografia abordará ‘Década Dourada’

Após ter lançado “Ser mulher não é para qualquer um: Minhas Verdades”, biografia escrita por Flavio Queiroz, em 2015, People conta que os planejamentos para um novo livro já estão em andamento. Desta vez, a obra se encarregará de expor a “Década Dourada” da artista — o período entre os 50 e 60 anos.

O título será: “Ser mulher não é para qualquer um — A saga continua”. A escrita segue sob o comando de Flavio Queiroz, autor do primeiro livro, com o recorte das experiências vivenciadas por ela nos últimos 10 anos.

+ Assista ao "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: