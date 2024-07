Reprodução Instagram Anitta

A cantora Anitta, de 31 anos, dará mais uma passo na carreira como atriz. Após ter integrado o elenco do seriado espanhol "Elite", da Netflix, a brasileira fará outro projeto audiovisual. Dessa vez, a artista será a protagonista de um novo longa-metragem produzido pelo Núcleo de Filmes da Globo.





A informação foi dada pela "Coluna Play", do jornal "O Globo", nesta quarta-feira (17). O filme envolvendo a musicista não teve os detalhes, como sinopse, data de estreia, diretor, roteiro e elenco, divulgados. A única confirmação é que a funkeira será a personagem principal da narrativa.





No entanto, essa não será a primeira experiência de Anitta como atriz. Ainda que tenha alcançado a fama pela trajetória como cantora, a artista coleciona participações pontuais em papéis coadjuvantes em obras da Netflix e também da própria Rede Globo.





Na gigante do streaming, a cantora estreou em "Elite" como a personagem Jessica, uma professora de defesa pessoal de Las Encinas (colégio fictício da trama). Já na Globo, ela fez uma participação especial em "Amor de Mãe", novela das nove escrita por Manuela Dias, a mesma autora responsável pela adaptação do remake de "Vale Tudo", que estreia no canal em 2024.

