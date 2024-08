Mayra Dugaich [object Object]

Na última quinta-feira (22), Noel Gallagher elogiou seu irmão e ex-colega de banda do Oasis , Liam Gallagher , em uma nova entrevista.

O ex-guitarrista do Oasis conversou com o jornalista John Robb, contando sobre a estreia icônica da banda antes do lançamento de novas versões de edição limitada do álbum Definitely Maybe. O 30º aniversário do álbum será na próxima sexta-feira (30).

Segundo a NME, durante a entrevista, Noel Gallagher fez muitos elogios a seu irmão Liam, especificamente em relação à sua habilidade vocal.

“Não consigo cantar ‘Slide Away’ e ‘Cigarettes & Alcohol’ e ‘Rock ‘N’ Roll Star’ e ‘Columbia’ e tudo mais” , começou Gallagher. “ Quer dizer, posso fazer isso, mas não é a mesma coisa. É a entrega ou o tom da voz e a atitude. “Eu não tenho a mesma atitude que ele.”

Ele também relembrou a noite em que gravaram Supersonic , cantada por Liam no álbum de 1994. “Eu canto ‘Supersonic’ com a mesma melodia, as mesmas palavras, as mesmas inflexões, mas quando ele canta é um pouco mais ameaçador.”

“Quando eu cantava uma música, soaria bem, quando ele cantasse, soaria ótimo”, afirmou.

Os comentários continuam a estimular os rumores de reunião que aumentaram este ano depois que Liam embarcou em uma série de shows de aniversário de Definitely Maybe , e surgiram especulações de que Noel se juntaria a ele no palco.

Antes do início da turnê, Liam compartilhou que Noel recusou uma oportunidade de se reunir para os shows, e até sugeriu que ele “ mandaria a ele uma caixa de chocolates” como um pedido de desculpas por ter sido “ realmente mau ” com ele na época da separação do Oasis em 2009.

Vale lembrar que recentemente, Liam disse ao seu público que Noel “ ainda estava se esforçando” em relação ao retorno da banda, e também respondeu a um fã que perguntou se uma reunião da banda aconteceria no próximo ano.

Vale destacar que os rumores sobre uma reunião da banda vem acontecendo há algum tempo. O Daily Mirror publicou uma reportagem exclusiva, alegando que os irmãos aparentemente haviam reservado datas para shows no Estádio de Wembley em julho passado, porém isso não ocorreu.

Em 2020, Liam disse à NME que uma reunião do Oasis “iria acontecer muito em breve ”, e Noel revelou no início de 2023 que ele “nunca diria nunca” à ideia.

Noel também comentou a possibilidade de um retorno do Oasis durante uma entrevista à NME, acrescentando que a razão pela qual isso ainda não aconteceu foi porque “ nunca houve uma oferta séria sobre o retorno do ‘The Big O’”.

Já Gene Gallagher, sobrinho de Noel e filho de Liam Gallagher, opinou sobre o assunto Oasis e explicou em uma nova entrevista que seu pai deseja que a reunião se concretize.

Noel Gallagher afirma que adora o Festival de Glastonbury

Em julho, Noel Gallagher comentou sobre o Festival de Glastonbury para o tabloide britânico The Sun . Ele se apresentou na semana passada e afirmou que o evento é a segunda coisa mais importante do país.

“Não me interpretem mal, eu adoro Glastonbury. Acho que é uma das coisas mais importantes. Na verdade, é provavelmente a melhor coisa da Grã-Bretanha, além da Premier League “, revelou.

“Está ficando um pouco acordado agora, aquele lugar, e um pouco enfadonho e um pouco sinalizador de virtude ”, disse Gallagher ao jornal. “ Eu não gosto disso na música – pequenos idiotas agitando bandeiras e fazendo declarações políticas e bandas subindo ao palco e dizendo: ‘Ei, pessoal, a guerra não é terrível, certo? Vamos todos vaiar a guerra. Foda-se o homem conservador’ e tudo mais.”

A publicação especulou que os comentários de Gallagher vieram depois que o trio irlandês de hip-hop Kneecap postou mensagens na tela durante sua apresentação condenando a guerra de Israel contra o Hamas enquanto a multidão gritava “ Palestina livre, livre” junto com a banda.

“É como, olhe, toque suas músicas e saia… É demais, doe todos os seu dinheiro para a causa – é isso, pare de tagarelar sobre isso. Digamos, por exemplo, que o mundo está um pouco confuso e todos vocês estão em um campo em Glastonbury. Qual é o problema com isso? Eu não tenho nenhum problema com isso”, afirmou.

“Acho que se você tem 18 anos e é de classe média, pode ter problemas com isso. Mas o que todas as crianças do campo em Glastonbury vão fazer a respeito? Todo mundo sabe o que está acontecendo no mundo, você tem um telefone no bolso que te avisa de qualquer maneira. Qual é o sentido da sinalização de virtude?”, finalizou.

Vale lembrar que ele foi headliner do festival com o Oasis em 1995 e 2004 e com o High Flying Birds em 2022.

