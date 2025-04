Foto Ramon Vasconcelos / Rede Globo Faustão e Jô Soares





A Rede Globo está completando 60 anos. Desde o início do ano, a emissora anuncia atrações especiais, programas temáticos e um grandioso show.

Com direção artística de Antonia Prado e direção de gênero de Monica Almeida, o show acontece no dia 28 de abril, após "Vale Tudo ", e reunirá na arena grandes nomes da dramaturgia, do esporte e do jornalismo. Na música o palco recebe um line-up de respeito: Roberto Carlos, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Sandy e Jr., Ivete Sangalo, Chitãozinho & Xororó, Angélica, Xuxa, Fafá de Belém, Péricles, Daniel, Lulu Santos, Zeca Pagodinho, dentre outros.

Os programas "Domingão com Huck", "Caldeirão com Mion", "Encontro", "Mais Você" e " Altas Horas", por exemplo, farão edições temáticas na ocasião.

Por falar na atração de Serginho Groisman, essa coluna descobriu que o apresentador protagonizou momentos de pura emoção, durante gravação do "Altas Horas".

Com direito a logotipos e cenas exibidos nos telões, Groisman dedicou a atração e nao poupou elogios a Fausto Silva e ao saudoso Jô Soares. O comunicador falou da amizade, do profissionalismo de ambos e enalteceu a colaboração de ambos para a história da Globo e da televisão brasileira.

A título de curiosidade, Sergio e Fausto trabalharam na TV Gazeta na década de 1980.