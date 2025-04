Instagram Ferrugem sofre acidente de ônibus após show no RS e tranquiliza fãs

O cantor Ferrugem e a equipe passaram por um acidente de ônibus na manhã deste domingo (20), horas após uma apresentação em Rio Grande, no Sul do Rio Grande do Sul. O veículo colidiu na BR-290, nas proximidades da Ponte do Guaíba. Ninguém ficou ferido.

A informação foi divulgada nas redes sociais do artista. Em vídeo, Ferrugem mostrou os danos causados e garantiu que a agenda de shows continua. "Destruiu tudo, a frente do ônibus, a porta foi arrancada, mas, graças a Deus, ninguém se machucou", afirmou.

O artista se apresentou no sábado (19) durante o Festimar, evento tradicional da região sul gaúcha. Apesar do impacto, ele confirmou presença no show programado para este domingo em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

"Daqui a pouco a gente se encontra por lá. Vamos em casa agora, rapidinho. Dá um beijo na família, almoçar com a família. É importantíssimo", disse Ferrugem.

Em imagem publicada pelo cantor, é possível ver os vidros estilhaçados e a frente do ônibus destruída. Ferrugem reforçou que a situação foi controlada rapidamente e pediu que o público curtisse o domingo com leveza.

"Thais, espero vocês lá, façam o mesmo, vão almoçar com as famílias. Curtam em família esse momento. Depois a gente se encontra", declarou. O show em Arraial do Cabo está confirmado para a noite deste domingo.