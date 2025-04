Reprodução Chef Tanea Romão, do 'Pesadelo na Cozinha', morre aos 58 anos

A chef Tanea Romão morreu neste sábado (19), aos 58 anos, por causa de uma cetoacidose diabética. Conhecida nacionalmente após participação no programa Pesadelo na Cozinha , exibido pela Band em 2021, Tanea ficou marcada pela história de superação e reinvenção após o fim do restaurante.

A morte foi confirmada neste domingo (20) pela equipe do prêmio Prazeres da Mesa . Durante o reality, o restaurante Kitanda passou por reformulação sob comando do chef Erick Jacquin e foi rebatizado como Casa da Tanea.

A Casa da Tanea fechou as portas em 2023, após dificuldades financeiras agravadas pela pandemia. Após o encerramento das atividades, Tanea se mudou para São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, em busca de um recomeço.

Em entrevista à Band , Tanea falou sobre a decisão de se afastar dos centros urbanos. “Essa floresta e esse 'marzão' de água doce, o Rio Negro, é curativo. Nos transporta para um lugar muito mágico. No começo, nem eu sabia por que estava vindo, mas hoje entendo que era para viver esse luto”.

Nos últimos anos, passou a atuar como merendeira em uma creche para crianças entre 1 e 5 anos. “É enriquecedor poder contribuir de forma tão simples, mas tão significativa”, disse durante a mesma entrevista.

Até o momento, a família não divulgou informações sobre o velório ou homenagens públicas.