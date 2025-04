Reprodução Instagram @theroyalfamily Rei Charles e rainha Camila com Papa Franciso

Morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco. O falecimento ocorreu às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local, segundo o Vaticano. Rei Charles III usou as redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido.

"Minha esposa e eu estamos profundamente tristes em saber da morte do Papa Francisco. Nossos corações se sentem de certa forma acolhidos com a notícia de que ele conseguiu compartilhar suas bênçãos de Páscoa com a igreja e com o mundo que ele serviu com tanta devoção durante toda sua vida e ministério", inicia o texto publicado no perfil oficial da realeza.





"O Santo Papa sempre será lembrado pela sua compaixão, sua preocupação com a unidade da Igreja e por seu compromisso incansável para as causas comuns a todas as pessoas com fé e a todos que trabalham em benefício do próximo. Sua crença, que se preocupava com a Criação é uma expressão existencial de fé em Deus, ressoada por tantos ao redor do mundo. Por meio do seu trabalho e carinho tanto pelas pessoas, quanto pelo planeta, ele tocou a vida de tantas pessoas", acrescenta.

"A rainha e eu lembramos com especial afeto nosso encontro com vossa santidade ao longo dos anos e estamos muito gratos por termos tido o privilégio de visitá-lo no início deste mês. Nós enviamos nossas condolências e profunda simpatia à Igreja que ele serviu com tanto amor e a todos os países pelo mundo que, inspirados por sua vida, estão em luto com essa perda devastadora desse seguidor cheio de fé de Jesus Cristo", conclui.





Relembre

Nascido em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, na Argentina, Francisco estava se recuperando de uma pneumonia. O quadro fez com que o líder da igreja católica ficasse internado por aproximadamente 40 dias. Ele se consagrou na história da instituição ao se tornar o primeiro papa latino-americano.