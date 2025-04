Reprodução No início da relação, o ator estava sendo lançado em "Malhação", como Maumau.





Alinne Moaraes relembrou o namoro com Cauã Reymond, com quem manteve relação entre 2002 e 2005. O ator, de 44 anos, vive momento conturbado fora das telinhas. Além da polêmica nos bastidores de " Vale Tudo ", ex-companheiras do galã publicaram supostas indiretas.







Na contramão da onda de críticas públicas e suposições, a atriz fez uma avaliação mais abrangente sobre o relacionamento. "Éramos dois jovens fazendo sucesso, havia muito assédio. Na separação, foi igual", relembrou.

"Na época, não estava em nenhuma novela. Não queria ser aquela personagem", continuou Moraes, ao O Globo. Após o término, os dois mantiveram a amizade. Eles chegaram a contracenar em algumas como " Um Lugar ao Sol ", " Da Cor do Pecado " e " Como Uma Onda " — incluindo pares românticos.

Além disso, ela também destacou relações tóxicas que viveu, sem citar nomes. "Já passaram homens muito ruins pela minha vida, e ele foi selecionado a dedo [...] Quando o cara tinha alguma atitude estranha, eu já caía fora".



Alinne é casada com o diretor Mauro Lima há 13 anos. Sobre o marido, ela é só elogios: Eu o admiro, Mauro escreve maravilhosamente bem, entende o ser humano, a vida. Ele é meu melhor amigo, e a amizade é uma das coisas mais importantes. Mesmo com um filho, não perdemos os momentos a sós".