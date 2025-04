Divulgação/Vatican Media Papa Francisco

Morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco. O falecimento ocorreu às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local, segundo o Vaticano. Famosos da classe artística usaram as redes sociais para lamentar a perda.

Conhecida por estrelar a franquia musical "Mudança de Hábito", Whoopi Goldberg relembrou de um encontro que teve com o pontífice. "Ele foi o mais próximo, em muito tempo, que pareceu lembrar que o amor de Cristo envolvia crentes e não-crentes. Ele se sentiu mais como o Papa João 23, que tornou a crença real. Navegue no Papa Francisco com seu amor pela humanidade e risadas", disse.

"Com profunda tristeza o mundo se despede do Papa Francisco, um líder espiritual que marcou a história com sua simplicidade, coragem e compromisso com os mais humildes. Sua voz sempre foi um apelo à paz, à justiça social e ao amor ao próximo, independentemente de crenças ou fronteiras. Em tempos difíceis, ele foi um farol de esperança e humanidade. Que seu legado continue a iluminar o caminho da Igreja e de todos que acreditam em um mundo mais fraterno", escreveu o apresentador João Kleber.

O jornalista Ivan Moré publicou uma breve mensagem: "O maior de todos se foi". Apresentadora do SBT, a influenciadora Virginia fez uma pausa em sua viagem pelo Japão para comentar o caso: "Que Deus o tenha. Descanse em paz". A humorista Tata Werneck refletiu sobre a partida ter ocorrido perto da Páscoa: "Papa, querido. Que simbólico partir na Páscoa. Deus te receba com todo amor".





Outro influenciador que repercutiu o falecimento do pontífice da igreja católica foi o youtuber Felipe Neto, que declarou: "Melhor papa que já existiu". O ator Antonio Banderas também veio a público lamentar o ocorrido: "Morre o papa Francisco, um homem que, como chefe da Igreja Católica, demonstrou bondade, amor e misericórdia para com os mais necessitados".

"Com simplicidade e doçura, ele tentou começar uma revolução de volta aos princípios da fé: a caridade, o amor ao próximo, a paz entre os homens. O primeiro Papa não-europeu desde o século VIIII chegou de uma maneira sui generis - com o antecessor ainda vivo -, confortou nossas almas em uma pandemia absurda e nos deixa num mundo dividido que tanto precisa de suas palavras de fé e esperança", acrescentou o jornalista Bruno Astuto.

Apresentadora e escritora, Thalita Rebouças fez uma publicação na web: "Papa Francisco se foi. O papa mais bacana de todos. Que ele descanse em paz". "Que falta imensa vai fazer! Bom regresso! Obrigada por tanto! Vai com Deus", completou Andréa Veiga.

"Caro Papa Francisco, agora você está com Deus. Vou sentir muita falta de você. Você sempre se preocupou com os mais vulneráveis. Sempre trazendo surpresas ao mundo, sua partida é a maior de todas. Obrigado por me permitir conhecê-lo, apertar sua mão e ouvir que, para você, o riso e a alegria são necessidades humanas básicas. A tristeza pela sua ausência é enorme, mas a esperança pelo seu legado é maior. Espero que meu Rober tenha lhe dado um abraço bem-vindo do céu. Ele provavelmente lhe disse: 'Eles não contavam com sua inteligência!' Obrigado pela sua vida maravilhosa, Papa Francisco", pontuou a atriz Florinda Meza.