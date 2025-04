Reprodução Instagram - 20.4.2025 Lívia Andrade

Lívia Andrade, de 41 anos, usou as redes sociais no último sábado (19) para abrir um álbum de fotos no qual surgia renovando o bronzeado e aproveitando o feriadão para se refrescar em uma piscina. A atual contratada da Rede Globo chamou atenção pelo traje de banho que estava usando.





Isso porque a peça era de crochê e fazia alusão à fruta melancia, com detalhes em vermelho e verde. "Refresco", escreveu ela como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg em que ela acumula mais de 10 milhões de seguidores.

Nos comentários a publicação, os fãs da ex-SBT rasgaram elogios a ela, destacando os músculos torneados e a definição do abdômen. "Mulher perfeita", começou uma internauta. "Amo as suas peças em crochê", admitiu uma segunda. "Gente, e essa barriga?", completou uma terceira.





"Uau", se surpreendeu uma quarta. "Maravilhosa", destacou uma quinta. "Não sabia que sereias gostavam de piscina", brincou uma sexta. "Diva", afirmou uma sétima. "Muito linda", opinou uma oitava. "Perfeita demais", assegurou uma nona. "É realmente uma musa", disse ainda uma décima.

Mudança de emissora

Conhecida por ter composto o elenco do "Jogo dos Pontinhos", quadro do "Programa Silvio Santos", Lívia Andrade deixou a emissora da família Abravanel em 2020. Em 2022, a comunicadora foi anunciada como nova contratada da Rede Globo. Na líder em audiência, ela é comentarista do "Domingão com Huck".