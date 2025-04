Reprodução/TV Globo Dupla de afegãos planeja buscar os filhos no Oriente Médio.





O " The Wall ", quadro do " Domingão com Huck ", foi palco de um momento emocionante neste domingo (20). O programa contou a história de Mati e Sorab Kohkhan, refugiados do Afeganistão e que vieram para o Brasil.





A dupla fugiu do Oriente Médio durante o regime talibã, que tomou o controle político do país, em busca de uma melhor qualidade de vida. Eles buscavam o ao menos R$ 200 mil para também resgatarem familiares que ainda vivem lá.

"Não havia democracia e nem direitos humanos. Muita gente morta. Estávamos buscando um lugar para viver em paz, com liberdade e direitos humanos", disse Sorab, que vive no Brasil há dois anos.

Reproduçao TV Globo O quadro do 'Domingão com Huck' consiste em uma sessão de perguntas e respostas que alteram diretamente o valor do prêmio acumulado.





Na primeira fase do jogo, os acertos em dupla valiam entre R$ 1 mil e R$ 6 mil. Já na segunda etapa, os valores poderiam chegar a R$ 40 mil — mas as perguntas eram respondidas individualmente, enquanto outro participante tomava as decisões estratégicas.

Entre erros e acertos e dúvidas quanto lançamento de bolas verdes, brancas e vermelhas, que impactam diretamente no valor do prêmio. Apesar dos sustos, a dupla deixou o "The Wall" com um valor acima do esperado: eles conquistaram mais de R$ 368 mil.