Foto: Divulgacao Conclave

Cargo máximo da igreja católica, Papa já foi alvo de várias produções audiovisuais tanto na indústria cinematográfica quanto na televisiva. Algumas tramas recontam a trajetória de determinados líderes que ocuparam a função, de forma biográfica, enquanto outros são ficcionais; confira:



'Conclave'

Dirigido por Edward Berger e com oito indicações ao Oscar de 2025, o filme foi sucesso de crítica e público. Nele, Ralph Fiennes dava vida a um cardeal que acompanha a seleção de um novo papa, exigida depois da morte inesperada do antigo religioso que estava com esta função.

Assista ao trailer:





'Temos Papa'

O que fazer quando o escolhido para se tornar papa desaparece? É a partir desta pergunta que a história dirigida por Nanni Moretti se desenrola. Michel Piccoli é quem vivencia o recém-eleito papa que some depois de uma crise. Drama e comédia são os elementos principais desta produção.

Assista ao trailer:













'Amém'

Dessa vez, o enredo gira em torno de um jovem que quer a todo custo se encontrar com o atual pontífice da igreja católica. O motivo? Contar sobre os métodos de tortura e assassinato sofridos nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial.

Assista ao trailer:





'Dois Papas'

Baseado em uma história verídica, a narrativa está disponível na Netflix e aborda, de forma ficcional, a amizade entre Bento 16 e Jorge Bergoglio. Os papéis são defendidos, respectivamente, por Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. A direção do longa-metragem ficou a cargo do brasileiro Fernando Meirelles.

Assista ao trailer: