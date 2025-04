Instagram Renata Sayuri relata estupro e aborto: 'Fiquei calada por 20 anos'





A atriz e apresentadora Renata Sayuri revelou no último sábado (19) ter sido vítima de estupro aos 23 anos. A artista de 44 anos contou que foi dopada, violentada e precisou interromper a gestação três meses depois. O relato foi feito em vídeo publicado nas redes sociais, como parte de uma série sobre saúde mental.

*O texto aborda temas sensíveis, como violência doméstica e violência contra a mulher, podendo desencadear reações diversas em algumas pessoas

A ex-apresentadora do Band Kids e atriz de novelas como Malhação e Pequena Travessa explicou que o trauma foi determinante no diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, recebido seis meses após o abuso.

"Existe um fato muito importante no transtorno afetivo bipolar: o trauma", afirmou. "Eu fui violentada e tive que fazer um aborto três meses depois." Segundo ela, o episódio ocorreu em uma confraternização ligada à empresa onde trabalhava. O agressor era funcionário do mesmo local.

Renata disse que aceitou uma carona após a festa, mas percebeu que algo estava errado quando o motorista desviou do caminho. "Já saí do local dopada. Não sei de que forma isso aconteceu. Havia bebidas na festa e eu bebi. Aos 23, eu bebia pouquíssimo. Não sei, até hoje, qual foi a droga colocada."

Ela detalhou que, depois do crime, enfrentou surtos e apagões. "Diversas vezes, dentro das minhas crises em que ocorre a neurose e a paranoia, já briguei com homens no meio da rua", relatou. "A minha mente ficou buscando como fui entorpecida e drogada. Isso faz a minha mente entrar em pane."

A atriz decidiu não denunciar o agressor. Disse que, à época, ainda tinha contrato com a empresa e temia represálias. "Envolveria uma exposição muito grande. A pessoa não era da minha equipe, mas era da mesma empresa. Foi confuso entender como havia acontecido", afirmou.

Renata ainda citou o medo de perder o direito ao aborto legal. "Se esperasse, estaria gestando. Não teria a opção e não daria a opção para a criança – ser filho de uma situação dessas." Segundo ela, a dificuldade em acessar apoio jurídico também influenciou a decisão de não levar o caso adiante.

Ao final do vídeo, a artista reforçou que decidiu tornar o caso público após duas décadas em silêncio. "Fiquei calada até hoje sobre o que aconteceu", declarou. "Passei mais de 10 anos com esse luto. Ninguém me perguntou o que havia acontecido."