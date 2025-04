Reprodução/Instagram Almoço, família e mais: veja como foi a Páscoa dos famosos

A Páscoa chegou! O domingo que celebra a ressureição de Jesus Cristo para o Cristianismo é marcado por encontros familiares e divertidos. E não é diferente entre os famosos, que dividem o momento com ente queridos e amigos.

Nas redes sociais, algumas celebridades compartilharam os momentos em família. E teve de tudo: registros de viagens, trocas de presentes, reflexões sobre o significado da data e até pausa para o descanso.

Neste último, se encaixa Gilberto Gil, que entrou no mood de domingo e descansou no sofá. Já os papais e mamães aproveitaram as primeiras vezes de seus filhos comemorando a data especial. É o caso de Claudia Raiva e Jarbas Homem de Mello.







Graciele Lacerda e Zezé di Camargo também mostraram como foi a primeira Páscoa de Clara, de apenas 4 meses. A pequena surgiu fantasiada de coelhinha e cercada por chocolates. Caetano Veloso foi mais aventureiro, e chegou a posar andando a cavalo.







Quem também preferiu passar a data em contato com a natureza foi Flávia Alessandra. A atriz compartilhou fotos com o marido Otaviano Costa , e as filhas, Olívia e Giulia .