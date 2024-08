Mayra Dugaich [object Object]

Nesta sexta-feira (16), o Grupo Firme lança um novo single em colaboração com Demi Lovato . A faixa Chula traz as influências da música mexicana e características do Grupo Firme à força vocal de Demi Lovato, criando uma canção envolvente e cheia de emoção. Este novo lançamento marca mais um passo na trajetória de internacionalização dos artistas mexicanos. A faixa também é acompanhada de videoclipe.

“Demi Lovato é uma artista que admiramos desde que éramos crianças “, disse à Billboard Eduin Caz, do Grupo Firme, em uma entrevista em Miami, onde a conversa se voltou para o trabalho do grupo com a estrela pop, semanas antes de sua estreia.

A turnê do Grupo Firme continua fazendo grande sucesso nos Estados Unidos. No último dia 2 de agosto, Demi Lovato e Grupo Firme subiram juntos ao palco no Texas para apresentar esta grande música ao vivo pela primeira vez.

O grupo teve origem na cidade de Tijuana, em 19 de março de 2013, porém suas raízes sinaloenses são inegáveis. O grupo é formado por: Eduin Caz (vocalista), Abraham Hernández (segunda voz), Joaquín Ruiz (baixo), Jhonny Caz (segunda voz), Victor Zavala (baixo), José Rubio (bateria), Dylan Camacho (acordeão) e Christian Tellez (tololoche).

Demi Lovato fala sobre culpa por seu comportamento

A atriz Demi Lovato contou em uma entrevista ao The Hollywoord Reporter que tem uma relação conturbada com a sua adolescência. Ao ser perguntada sobre seu passado, Demi Lovato foi questionada sobre seu passado e foram também a fundo sobre seus sentimentos e arrependimentos que perduram desde aquela época.

“Eu não percebi que o estrelato infantil poderia ser traumático – e não é traumático para todos, mas para mim foi”, disse Demi Lovato . A publicação foi feita nesta quarta, 14, e ex-ídola do Disney Channel demonstrou arrependimento pela forma como tratava algumas pessoas em sua volta ao trabalhar em projetos da Disney . “Eu penso nas pessoas do departamento de figurinos [ Sunny entre Estrelas ] porque eu entrava lá de mal humor o tempo todo, e eu me preocupo com as estrelas convidadas que apareceram, os outros atores, ou as pessoas durante Camp Rock 2 “, continuou Demi Lovato. “ E é fácil desculpar esse comportamento porque eu era tão jovem e estava com tanta dor, mas eu realmente estou arrependida e essa é uma culpa que fica em você para sempre .”

Demi Lovato também fez questão de relembrar os problemas que surgiram em sua família por ela ser sua provedora financeira: “ ter a criança como ganha-pão muda quase inesperadamente a dinâmica de uma família, e então se torna, tipo, como você disciplina esse ganha-pão? ” Ao falar sobre a mãe e o padrasto, Demi Lovato desabafou: “ Eles tentavam me castigar, mas como eu era uma estrela infantil egoísta e eu achava que estava no topo do mundo, eu ficava tipo ‘mas eu pago as contas’, e o que você diz sobre isso? “

Na entrevista , ela descreve que precisa que o projeto sirva como uma advertência para que os pais de crianças que buscam a carreira dos filhos saibam que Hollywood é uma “panela de pressão”.

A artista de “ Cool for the Summer “, agora com 32 anos de idade, se diz apaixonada pelo noivo e que pensa em ter filhos em breve. Perguntada se os futuros filhos poderão seguir uma carreira como a dela, Demi Lovato diz que vai tratar com rigidez: “Eu diria, ‘Vamos estudar teoria musical e se preparar para o dia em que você fizer 18 anos, por que isso não vai acontecer antes disso”. E complementou: “‘Não porque eu não acredite em você, te ame e não queira que você seja feliz, mas porque eu quero que você tenha a infância que eu não tive’.”

