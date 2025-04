Reprodução Gene Hackman e Betsy Arakawa

Detalhes divulgados pela polícia do Novo México revelam um cenário alarmante na investigação da morte do ator Gene Hackman, aos 94 anos, e da esposa, a pianista Betsy Arakawa, de 65.

O casal foi encontrado sem vida em 26 de fevereiro de 2025, em sua residência avaliada em US$ 3,8 milhões (cerca de R$ 22 milhões).

Segundo documentos obtidos pelo site TMZ, Betsy teria falecido dias antes, em 12 de fevereiro, vítima de uma síndrome pulmonar causada por hantavírus — doença transmitida por contato com urina e fezes de roedores.

Gene, diagnosticado com Doença de Alzheimer, não resistiu dias depois, com a causa da morte atribuída a uma cardiopatia.

Durante a investigação, a polícia encontrou sinais claros de uma infestação grave de ratos na mansão do casal. “O ambiente era um terreno fértil para o hantavírus”, apontou o laudo.

Foram localizados ninhos, fezes e animais mortos em diversos pontos da casa, incluindo sótão, garagens e até dentro de dois carros da propriedade. Ratoeiras também estavam espalhadas, sugerindo que os dois vinham tentando controlar o problema.

Hackman e Arakawa estavam juntos desde 1991. O ator, consagrado por papéis icônicos como Lex Luthor nos filmes do Superman e vencedor de dois Oscars por Operação França(1971) e Os Imperdoáveis(1992), deixou um legado de mais de cinco décadas no cinema e três filhos do casamento anterior com Faye Maltese. Arakawa não teve filhos.

O espólio conjunto do casal foi estimado em cerca de US$ 80 milhões (R$ 464 milhões).