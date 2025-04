Reproduçao TV Globo Delma no 'BBB 25'

Joselma Silva levou a pior no último paredão do "Big Brother Brasil 2025" e foi eliminada nesta terça-feira (15). A sogra de Guilherme Albuquerque teve 67,19% dos votos. Ela disputava a permanência no reality global contra o próprio genro e contra a bailarina Renata Saldanha.

A sister que continuou no jogo teve 30,39%. Já Guilherme foi apontado como figurante nesta berlinda, tendo em vista que acumulou somente 2,42%. No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt relembrou que Delma chegou a pedir para sair do programa algumas vezes durante o confinamento.





"Vou dizer umas frases: 'quero ir embora daqui', 'em nome de Jesus, eu creio que hoje eu saio daqui'. Porque elas foram ditas é outra história, o fato é que elas foram ditas. Delma, não se pode dizer que foi uma absoluta falta de esforço, dá para ver o quanto você se empenhou. Você tentou", começou.

"Por que não acreditou que 'Sincerão' é todo dia? Se conseguisse superar os motivos que te fizeram querer sair. Se tivesse a mesma determinação que fizeram você vencer tanta coisa na sua vida. Com essa maneira única de participar das provas. É difícil não se apaixonar pela Delma, mas, em meio às incertezas do 'Big Brother,' uma certeza é que se você não quer ficar, você não fica. Ou você aperta o botão, ou o público te tira. Vem para cá, Delma", finalizou Schmidt.