Reprodução YouTube - 15.4.2025 Renata Sorrah no 'Sem Censura'

Foi graças à interpretação de Renata Sorrah que Heleninha Roitman se consagrou como um dos destaques de "Vale Tudo" em 1988. A atriz, durante participação no "Sem Censura", da TV Brasil, na última terça-feira (15) criticou as comparações entre a obra original e o remake e ainda falou do desempenho de Paolla Oliveira, que dá vida à nova versão ao papel defendido por ela no passado.



"Não tem que comparar, [os atores] estão ótimos. E eles [elenco] não têm culpa, quem está fazendo isso [a comparação] são as redes sociais. Eles fazem uma cena excelente, e [os usuários da plataforma de interação virtual] colocam imediatamente a cena do passado [para comparar]", começou.





Em seguida, ela rasgou elogios a Paolla Oliveira, que pegou o bastão dela para defender a personagem alcoolista. "A Paolla é maravilhosa, eu amei quando me disseram que ela ia fazer a Heleninha. Ela é incrível como pessoa e muito boa atriz", argumentou. "Foi me ver no teatro para me pedir 'bênção', e está fazendo lindamente", opinou.

"Está bacana, a história é ótima, eles estão ótimos. Mas tem que desgrudar [da versão antiga], para ser muito bom. Porque parece que a história só anda se comparar. Ficam colocando muito a Beatriz [Segall] e tem que parar, para deixar a Debora [Bloch] entrar, de rainha, maravilhosa", concluiu.