Reprodução/Instagram Alice Wegmann e Cauã Reymond

Os bastidores da novela Vale Tudo continuam agitados. Alice Wegmann, uma das protagonistas da nova versão da Globo, compartilhou uma foto ao lado de Bella Campos, Lucas Leto e Carolina Dieckmann nos stories do Instagram, com a legenda: “A delícia de trabalhar com quem a gente gosta”. A publicação foi interpretada por fãs como uma possível alfinetada ao colega de elenco Cauã Reymond, com quem Bella Campos estaria em conflito.





Reprodução/Instagram Postagem da Alice





Nas redes sociais, os comentários não demoraram a surgir. “A indireta da Alice para o Cauã”, escreveu um seguidor no X (antigo Twitter). “Ela não é boba nem inocente”, brincou outro, sugerindo que a atriz estaria ciente dos rumores sobre a tensão entre os colegas.

O que está por trás da polêmica?

Recentemente, a imprensa noticiou que Bella Campos e Cauã Reymond teriam tido uma discussão acalorada nos Estúdios Globo, após a atriz descobrir que o colega teria feito críticas ao seu desempenho para a direção da novela.