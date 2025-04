Reprodução Gene Hackman e Betsy Arakawa

Os atores Gene Hackman e Betsy Arakawa foram enterrados em uma cerimônia reservada realizada recentemente em Santa Fé, no Novo México. A informação foi divulgada pela revista People . Amigos próximos e familiares participaram do funeral, incluindo os três filhos do ator, fruto de um casamento anterior.

O casal foi encontrado morto em 26 de fevereiro, na mansão onde vivia. Segundo investigações, Betsy morreu no dia 11 do mesmo mês, vítima de hantavírus. A doença é transmitida por contato com secreções de roedores. O imóvel apresentava sinais de infestação.

Gene Hackman, aos 95 anos, sofria de Alzheimer e morreu por complicações cardiovasculares. A polícia acredita que o ator deixou de tomar os medicamentos após a morte da esposa, o que teria agravado seu quadro de saúde. Os dois não tinham filhos juntos.

Os nomes de Gene e Betsy foram retirados do site do Escritório do Investigador Médico do Novo México no fim de março. Antes disso, os dois estavam listados como "falecidos não reclamados", o que significa que familiares próximos ainda não haviam sido localizados oficialmente.

Hackman deixou o cinema em 2004 e passou a se dedicar à escrita. Ícone do cinema norte-americano, venceu dois Oscars, incluindo o de Melhor Ator por Operação França (1971). Também atuou em filmes como Os Imperdoáveis e Superman .

Betsy Arakawa era pianista profissional. Viveu com Hackman por mais de três décadas.