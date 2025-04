Reprodução Instagram - 16.4.2025 Fernando Zor

Fernando Zor, de 40 anos, foi internado na última terça-feira (15) para passar por uma cirurgia. O cantor sertanejo, que faz dupla com o músico Sorocaba, atualizou o estado de saúde aos fãs e ainda detalhou a razão que o fez ir ao hospital passar pela intervenção médica.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual ele acumula mais de 3,1 milhões de seguidores, o artista pontuou que o problema era no "ombro". Ele relatou que estava com dor na região há algum tempo, mas ressaltou que o procedimento não era agressivo e que não havia motivo para preocupações.

"Gente, está todo mundo aí me perguntando o que aconteceu, por que que eu estou no hospital. Fiz uma cirurgia no ombro, tá? Está tudo certo, nada agressivo, nada preocupante", começou ele na postagem em que explicava a ida à unidade hospitalar. Antes do pronunciamento, os fãs estavam preocupados com o músico.





Em seguida, ele agradeceu os médicos que fizeram a cirurgia e também o carinho dos admiradores. "E uma equipe bacana para caramba aqui colocou meu ombro no lugar. Já estava com dor há um tempo. Está tudo certo, tá? Valeu, valeu, valeu", concluiu o ex-namorado da também cantora sertaneja Maiara, que faz dupla com Maraisa.