Reprodução Viva Guilherme Fontes e Maurício Mattar em 'A Viagem'

Maurício Mattar e Guilherme Fontes se consagraram na história da teledramaturgia nacional ao integrarem o elenco de "A Viagem", trama espírita que será reprisada na Globo em maio. Os intérpretes surpreenderam o público na última terça-feira (15), quando se reencontraram em outro canal: o SBT.



Reprodução Instagram - 16.4.2025 Maurício Mattar e Guilherme Fontes





"O que o Alexandre e o Théo estão aprontando?", questionou Maurício, em referência ao personagem interpretado por Guilherme e por ele no folhetim de Ivani Ribeiro. O registro superou a marca de 27 mil curtidas e recebeu vários comentários nostálgicos dos fãs que acompanharam a novela.





"Esses dois vão voltar a nos emocionar em breve nas nossas tardes", declarou uma internauta. "Dois grandes talentos de 'A Viagem'. Ansiosa para saber o que vocês vão aprontar. Esse Alexandre atormentava a vida do Theo. Até hoje tenho medo do Alexandre", continuou uma segunda. "Theo, conselho de amiga: sai de perto do Alexandre", brincou ainda uma terceira.





Entenda

Na novela, Alexandre (Guilherme Fontes) quer se vingar de Theo (Maurício Mattar) após ser preso. O vilão culpa o cunhado pela prisão. Isso porque pediu ajuda a ele para fugir, mas não foi auxiliado. O personagem de Guilherme morre e continua afligindo seus desafetos mesmo estando em outro plano astral. A narrativa será reprisada no "Vale a Pena Ver de Novo" em maio.