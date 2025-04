Reprodução Instagram/ @@thiagomedeirosfotografia Paulo Zulu sofre derrame ocular após incidente com o filho

Paulo Zulu, de 66 anos, surpreendeu os seguidores na última segunda-feira (14), quando usou as redes sociais e surgiu com o olho direito vermelho. Por meio dos stories do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 533 mil seguidores, o ator e modelo explicou como sofreu um derrame ocular.



Segundo ele, o filho Kiron, de 3 anos, acabou batendo a mão no membro ocular dele. "Olá, pessoal. Tudo bem? Aconteceu uma coisa comigo muito engraçada. Sexta-feira [11], voltando com meu filho do jiu-jítsu, e falando sobre amor, ele falou que me amava do tamanho do universo e levantou a mão para cima", começou.





"Ele tem a cadeirinha na frente da minha bicicleta e o dedo dele entrou no meu olho nesse canto, olha o que aconteceu. Ficou um derrame dentro do meu olho. Mas não afetou minha visão. Tadinho, ele ficou mal, mas isso acontece", acrescentou, frisando que estava conseguindo enxergar.

Em seguida, o artista revelou que precisou adiar dois trabalhos, um que estava marcado para esta terça-feira (15) e outro no fim de semana. "O único chato é que eu tinha um trabalho para fazer amanhã e um outro para o fim de semana, mas faz parte ter que adiar agora", pontuou.

"É isso. Só um comentário para a gente ver que um segundo é o suficiente para mudar toda a nossa logística e toda a nossa expectativa do que a gente queria fazer da vida. Por isso que é importante estar saudável e bem para poder sempre ultrapassar esses limites do inevitável. Bom dia", finalizou.